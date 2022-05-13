Ми ведемо суворий облік і контроль за наданою допомогою з-за кордону, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі завив, що за наданою військовою допомогою в Україні ведуть суворий контроль та облік. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Телефонна розмова з генералом Міллі – це чергова нагода висловити вдячність народу та уряду США за надану допомогу, а також можливість запевнити, що ми ведемо суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів. Ми готові поділитися всіма матеріалами з Посольством Сполучених Штатів, щойно воно повернеться до України», – відзначив Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ акцентував на тому, що росіяни продовжують застосовувати крилаті ракети. Щодня по об’єктах цивільної інфраструктури окупанти випускають від 10 до 14 таких ракет.

Крім того, останнім часом рф починає масово застосовувати й протикорабельні крилаті ракети типу Х-22 цивільних обʼєктах інфраструктури. За словами Залужного, однією з причин переходу противника до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати в Україні.

«Під час телефонної розмови голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога. Це насправді важливе питання. Для мене перемога – це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій», – підкреслив Валерій Залужний.

Водночас він додав, що хоч ситуація на фронтах залишається складною, настрій у військових бойовий, всі вони та українці загалом націлені лише на перемогу.

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