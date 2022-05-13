Японія не експортуватиме до Росії високотехнологічне обладнання

Японія оновила список товарів та технологій, які відтепер заборонено експортувати до Росії. Зокрема під санкції потрапили 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи. Про це пише Радіо Свобода.

Так, з п’ятниці, 20 травня, набуде чинності заборона на експорт високотехнологічного обладнання до Росії.

До «чорного експортного» списку додали:

квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;

мікроскопи;

обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;

обладнання для виробництва органічних світлодіодів;

обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;

обладнання для виробництва водневого палива;

вакуумні насоси;

охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;

пристрої числового програмного керування для верстатів;

полімери.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російській військовій техніці окупанти змушені використовувати чіпи з холодильників та посудомийок через санкції Заходу.