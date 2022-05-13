Японія не експортуватиме до Росії високотехнологічне обладнання

Японія оновила список товарів та технологій, які відтепер заборонено експортувати до Росії. Зокрема під санкції потрапили 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи. Про це пише Радіо Свобода.
Так, з п’ятниці, 20 травня, набуде чинності заборона на експорт високотехнологічного обладнання до Росії.
До «чорного експортного» списку додали:
- квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;
- мікроскопи;
- обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;
- обладнання для виробництва органічних світлодіодів;
- обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;
- обладнання для виробництва водневого палива;
- вакуумні насоси;
- охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;
- пристрої числового програмного керування для верстатів;
- полімери.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російській військовій техніці окупанти змушені використовувати чіпи з холодильників та посудомийок через санкції Заходу.
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Анастасія Диняк