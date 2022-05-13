Бізнес закликає створити в Україні гуманітарний коридор для суден

Російська федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, використовуючи морський та повітряний простори для обстрілів території України та торговельних суден третіх держав за допомогою літаків і кораблів. Відтак Бізнес закликає ООН створити в Україні спеціальну заборонену зону та гуманітарний коридор для суден. Про це Львівському порталу повідомили у Європейській Бізнес Асоціації.

Бізнес-спільнота занепокоєна, що держава-агресор наражає на небезпеку міжнародну повітряну та морську навігацію України та інших причорноморських держав, функціонування підводних кабелів та трубопроводів.

Для протидії цій безпрецедентній агресії Європейська Бізнес Асоціація просить ініціювати звернення України до ООН щодо можливості створення Спеціальної забороненої зони (на яку не поширюється суверенітет України або рф), яка передбачатиме тимчасову заборону використання повітряного простору та призупинення судноплавства (окрім окремо визначених гуманітарних повітряних маршрутів та морських коридорів) до повного припинення агресії рф.

«Для створення такої зони Рада Безпеки ООН могла б передбачити залучення повітряних, морських або сухопутних сил держав-членів ООН. З відповідним проханням Асоціація звернулася в офіційному листі до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та Міністра закордонних справ України», – йдеться у повідомленні.

Ще одним нагальним питанням для України та світової спільноти є відновлення судноплавства через морські порти України – для розблокування експорту та поступового відновлення економіки країни. Адже неможливість вивезення української продукції, зокрема сільськогосподарської, може призвести до глобальної продовольчої кризи. Так, для вивезення продукції на суднах, які з 24 лютого залишаються заблокованими в українських портах, необхідні гуманітарні коридори.

На цей час, за інформацією компаній-членів Асоціації, виведення з українських портів Чорного та Азовського морів потребують близько 85 іноземних суден. На жаль, лише рішення представників влади України для цього недостатньо. Бізнес вважає, що наблизитись до вирішення цієї проблеми може допомогти активна участь ООН, країн Чорноморського басейну, а за необхідності й інших країн світу – аби створити там гуманітарні коридори, крім того, сприяти знешкодженню протикорабельних мін в акваторії Чорного моря.

В протилежному випадку, у північно-західному регіоні Чорного моря та в Азовському морі існує висока загроза створення небезпеки судноплавства на достатньо тривалий період. Так, затоплення суден біля причалів або в акваторіях морських портів в результаті бойових дій унеможливить безпечний прохід морськими водними шляхами до українських портів, ускладнить перебування на рейді та стане перешкодою у користуванні причалами, до того ж може спричинити суттєву шкоду довкіллю.

Така ситуація може перешкодити оперативному відновленню торгівельного судноплавства України та потребуватиме значного часу та фінансових ресурсів для її вирішення.

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