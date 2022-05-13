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14 травня відбудеться фінал Євробачення

Анастасія Диняк

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У суботу, 14 травня, о 22:00 год. відбудеться фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2022 у Турині, де серед 25 представників оберуть переможця. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.

Україну цього року представляє гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania». У фіналі вони виступатимуть під номером 12.

Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію фіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00 год. Коментуватиме шоу ведучий Тімур Мірошниченко.

Пісенний конкурс Євробачення-2022 можна буде також дивитися на таких платформах:

До фіналу потрапили такі країни:

  1. Чехія: We Are Domi – «Lights off»
  2. Румунія: WRS – «Llámame»
  3. Португалія: MARO – «Saudade Saudade»
  4. Фінляндія: The Rasmus – «Jezebel»
  5. Швейцарія: Marius Bear – «Boys Do Cry»
  6. Франція: Alvan & Ahez – «Fulenn»
  7. Норвегія: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»
  8. Вірменія: Rosa Linn – «Snap»
  9. Італія: Mahmood & Blanco – «Brividi»
  10. Іспанія: Chanel – «SloMo»
  11. Нідерланди: S10 – «De Diepte»
  12. Україна: Kalush Orchestra – «Stefania»
  13. Німеччина: Malik Harris – «Rockstars»
  14. Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – «Fade to black»
  16. Бельгія: Jérémie Makieseм – «Miss You»
  17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»
  18. Ісландія: Systur – «Með Hækkandi Sól»
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul»
  20. Швеція: Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer»
  21. Австралія: Sheldon Riley – «Not The Same»
  22. Велика Британія: Sam Ryder – «SPACE MAN»
  23. Польща: Ochman – «River»
  24. Сербія: Konstrakta – «In Corpore Sano»
  25. Естонія: Stefan – «Laura»

Нагадаємо, За ставками букмекерів Україна серед головних фаворитів пісемного конкурсу Євробачення–2022. Загалом у конкурсі бере участь 40 країн. Серед фаворитів також Італія, Швеція, Велика Британія, Греція, Польща та Іспанія.

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