14 травня відбудеться фінал Євробачення

У суботу, 14 травня, о 22:00 год. відбудеться фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2022 у Турині, де серед 25 представників оберуть переможця. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.

Україну цього року представляє гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania». У фіналі вони виступатимуть під номером 12.

Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію фіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00 год. Коментуватиме шоу ведучий Тімур Мірошниченко.

Пісенний конкурс Євробачення-2022 можна буде також дивитися на таких платформах:

До фіналу потрапили такі країни:

Чехія: We Are Domi – «Lights off» Румунія: WRS – «Llámame» Португалія: MARO – «Saudade Saudade» Фінляндія: The Rasmus – «Jezebel» Швейцарія: Marius Bear – «Boys Do Cry» Франція: Alvan & Ahez – «Fulenn» Норвегія: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana» Вірменія: Rosa Linn – «Snap» Італія: Mahmood & Blanco – «Brividi» Іспанія: Chanel – «SloMo» Нідерланди: S10 – «De Diepte» Україна: Kalush Orchestra – «Stefania» Німеччина: Malik Harris – «Rockstars» Литва: Monika Liu – «Sentimentai» Азербайджан: Nadir Rustamli – «Fade to black» Бельгія: Jérémie Makieseм – «Miss You» Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together» Ісландія: Systur – «Með Hækkandi Sól» Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul» Швеція: Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer» Австралія: Sheldon Riley – «Not The Same» Велика Британія: Sam Ryder – «SPACE MAN» Польща: Ochman – «River» Сербія: Konstrakta – «In Corpore Sano» Естонія: Stefan – «Laura»

Нагадаємо, За ставками букмекерів Україна серед головних фаворитів пісемного конкурсу Євробачення–2022. Загалом у конкурсі бере участь 40 країн. Серед фаворитів також Італія, Швеція, Велика Британія, Греція, Польща та Іспанія.