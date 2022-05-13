14 травня відбудеться фінал Євробачення

У суботу, 14 травня, о 22:00 год. відбудеться фінал Пісенного конкурсу Євробачення-2022 у Турині, де серед 25 представників оберуть переможця. Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.
Україну цього року представляє гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania». У фіналі вони виступатимуть під номером 12.
Глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію фіналу Євробачення-2022 на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА, яка розпочнеться о 22:00 год. Коментуватиме шоу ведучий Тімур Мірошниченко.
Пісенний конкурс Євробачення-2022 можна буде також дивитися на таких платформах:
- Facebook Євробачення;
- сайті Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Євробачення.
- Youtube Євробачення Україна
До фіналу потрапили такі країни:
- Чехія: We Are Domi – «Lights off»
- Румунія: WRS – «Llámame»
- Португалія: MARO – «Saudade Saudade»
- Фінляндія: The Rasmus – «Jezebel»
- Швейцарія: Marius Bear – «Boys Do Cry»
- Франція: Alvan & Ahez – «Fulenn»
- Норвегія: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»
- Вірменія: Rosa Linn – «Snap»
- Італія: Mahmood & Blanco – «Brividi»
- Іспанія: Chanel – «SloMo»
- Нідерланди: S10 – «De Diepte»
- Україна: Kalush Orchestra – «Stefania»
- Німеччина: Malik Harris – «Rockstars»
- Литва: Monika Liu – «Sentimentai»
- Азербайджан: Nadir Rustamli – «Fade to black»
- Бельгія: Jérémie Makieseм – «Miss You»
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»
- Ісландія: Systur – «Með Hækkandi Sól»
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul»
- Швеція: Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer»
- Австралія: Sheldon Riley – «Not The Same»
- Велика Британія: Sam Ryder – «SPACE MAN»
- Польща: Ochman – «River»
- Сербія: Konstrakta – «In Corpore Sano»
- Естонія: Stefan – «Laura»
Нагадаємо, За ставками букмекерів Україна серед головних фаворитів пісемного конкурсу Євробачення–2022. Загалом у конкурсі бере участь 40 країн. Серед фаворитів також Італія, Швеція, Велика Британія, Греція, Польща та Іспанія.
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Анастасія Диняк