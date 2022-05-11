На Луганщині ЗСУ знищили переправи окупантів

На Луганщині тривають запеклі бої із окупантами. Українські військові знищили понтонні переправи російських військ через річку Сіверський Донець біля селища Білогорівка. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За словами Сергія Гайдая, рашисти намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганщину від «великої землі» взявши під контроль трасу Лисичанськ–Бахмут.

«Окупанти спробували у Білогорівці вкотре перейти річку, але тільки собою риб годують… Наші захисники б’ють орків як мух». До «дороги життя» росіяни пробитися не можуть, але 7км ділянки щільно прострілюють здалеку», – повідомив він.

Ситуація у регіоні складна, адже на складах залишилося небагато гуманітарної допомоги. Нової не завозять через обстріли. Окрім того у області фактично відсутній мобільний зв’язок.

Весь регіон невдовзі може залишитися без газу, бо російські окупанти перекрили крани на розподільчих станціях.

Фото: МІноборони

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