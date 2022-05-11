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На Луганщині ЗСУ знищили переправи окупантів

Андрій Котенський

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На Луганщині тривають запеклі бої із окупантами. Українські військові знищили понтонні переправи російських військ через річку Сіверський Донець біля селища Білогорівка. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За словами Сергія Гайдая, рашисти намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити повністю Рубіжне, відрізати Луганщину від «великої землі» взявши під контроль трасу Лисичанськ–Бахмут.

«Окупанти спробували у Білогорівці вкотре перейти річку, але тільки собою риб годують… Наші захисники б’ють орків як мух». До «дороги життя» росіяни пробитися не можуть, але 7км ділянки щільно прострілюють здалеку», – повідомив він.

Ситуація у регіоні складна, адже на складах залишилося небагато гуманітарної допомоги. Нової не завозять через обстріли. Окрім того у області фактично відсутній мобільний зв’язок.

Весь регіон невдовзі може залишитися без газу, бо російські окупанти перекрили крани на розподільчих станціях.

Фото: МІноборони

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