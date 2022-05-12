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Внаслідок авіаудару по Новгород-Сіверському постраждали понад десяток цивільних

Анастасія Диняк

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Унаслідок нічного авіаудару по Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, постраждали 12 мирних мешканців, троє людей загинули. Про це повідомило Оперативне командуванні «Північ».

У ніч на четвер, 12 травня, російська авіація завдала ударів по Новгород-Сіверському. Станом на 11:00 стало відомо про трьох загиблих. Ще 12 осіб постраждали. Наразі на місці продовжують працювати рятувальники.

Російські ракети влучили у приміщення школи та інтернату. Окрім того, пошкоджено Новгород-Сіверську РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин та приватні будинки, які знаходились неподалік епіцентру вибухів.

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