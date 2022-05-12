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росіяни завдали авіаударів по Новгород-Сіверському. Є загиблі і поранені

Наталя Дуляба

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У ніч на четвер, 12 травня, російська авіація завдала ударів по Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Сьогодні вночі по місту Новгород-Сіверський москальська мразота завдала декілька авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури. Це школи. Пошкоджені й інші адміністративні будівлі та приватні будинки. Є загиблі та поранені», – написав він.

За словами Чауса, на місці працюють рятувальники та медики. Кількість жертв уточнюється.

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Фото: В’ячеслав Чаус

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