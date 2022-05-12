Українських дітей відправили на лікування до Польщі

До Польщі відправили чотирнадцятий евакуаційний конвой. На лікування вирушили 9 дітей з різних регіонів України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, 9 українських дітей з важкими патологіями та їхні родини з Київщини, Харківщини, Львівщини, Волині, Дніпра вирушили до Польщі, щоб продовжити лікування. У всіх пацієнтів діагностували онкологічні та онкогематологічні захворювання.

Приблизно тиждень діти перебували в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Для ефективності лікування його не можна переривати, тож продовжувати лікування будуть вже в Польщі.

«Усі пацієнти – це маленькі герої, які мужньо долають свою хворобу і при цьому усміхаються», – кажуть медики ЗУСДМЦ.