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У Львові затримали наркодилера з «товаром» на понад пів мільйона гривень

Анастасія Диняк

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У Львові та області чоловік робив «закладки» наркотиків та психотропних речовин. Затриманому загрожує до восьми років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації Нацполіції Львівщини.

У середу, 11 травня, правоохоронці затримали чоловіка з майже кілограмом психотропної речовини «PVP». Затриманим виявився 31-річний львів’янин.  Під час обшуку у помешканні поліцейські виявили та вилучили речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін, комп’ютерну техніку, електронні ваги, зіп-пакети для фасування, чорнові записи та інші докази. Вартість вилучених наркотиків становить понад 600 тисяч гривень.

Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.  Йому загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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