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«Роскосмос» обходить міжнародні санкції, – розвідка

Наталя Дуляба

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російська державна корпорація «Роскосмос» активізує розрахунки через «Газпромбанк» і таким чином обходить міжнародні санкції. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Наразі «Газпромбанк», який є державним банком, мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього анонсували лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож «Роскосмос» та інші російські монополісти лише нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його «недоторканість».

За даними української розвідки, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, «Роскосмос» розіслав у підпорядковані структури документ «Про організацію розрахунків в умовах санкцій». Він передбачає:

– обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків за укладеними контрактами в рублі;

– мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;

– відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;

– відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації «Роскосмос».

Нагадаємо, на початку травня у ЄС представили шостий пакет санкцій проти росії, який з-поміж іншого включає десвіфтизацію «Сбербанку» і нафтове ембарго.

Попередньо було відомо, що ухвалити цей санкційний пакет Євросоюз мав би 10 травня, однак цього так і не сталось через неможливість узгодити позиції усіх країн-членів щодо заборони на імпорт нафти.

Нещодавно стало відомо, що Греція допомагає росії обійти санкції. Детальніше читайте за цим посиланням.

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