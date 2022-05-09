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Греція допомагає росії обходити санкції, – ЗМІ

Ольга Денисяка

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Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб ЄС обмежити можливості росії з експорту цього енергоресурсу. Обходити цю заборону рф зараз допомагає Греція. Про це з посиланням на Die Welt повідомляє hromadske.

Зазначається, що грецькі судновласники розширюють бізнес з росією. У квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.

За даними страхової компанії Lloyd’s, всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 під грецьким прапором. Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), росія щодня експортує 7 млн барелів нафти і нафтопродуктів.

Нагадаємо, раніше нідерландські докери відмовилися розвантажувати танкер Sunny Liger із російським дизельним паливом, оскільки європейські держави близькі до погодження ембарго на нафтопродукти з рф.

Зазначимо, що шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від російської нафти: від сирої нафти протягом шести місяців, а від нафтопродуктів – до кінця 2022 року. Водночас Угорщині та Словаччині хочуть дозволити купувати російську нафту до кінця 2024-го, а Чехії – до червня 2024 року. Але Bloomberg з посиланням на анонімні джерела пише, що Угорщина продовжує блокувати пропозицію Євросоюзу щодо поступової заборони на імпорт російської нафти, чим затримує схвалення всього шостого пакета санкцій проти рф.

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