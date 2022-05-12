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ПЦУ збудує модульне містечко на Київщині

Наталя Дуляба

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Митрополичий фонд Православної церкви України за підтримки благодійників зведе на Київщині тимчасове житло для людей, що втратили власні домівки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ПЦУ Митрополит Епіфаній.

«Митрополичий фонд Православної церкви України будуватиме тимчасове комфортне житло для тих, хто зараз його найбільше потребує, – для українських родин, чиї домівки були зруйновані окупантами. Вартість першого етапу ініціативи – 20 мільйонів гривень, їх вже виділив фонду голова його Меценатської ради Андрій Мацола», – написав Епіфаній.

За його словами, йдеться про зведення модульних будиночків у населених пунктах Київщини, що сильно постраждали через війну: Гостомель, Бородянка, села Озерне, Мощун та інші. Перші будинки будуть готові вже на початку червня, решта – до середини літа. У цьому тимчасовому житлі прихисток знайдуть 50 сімей.

«Наш народ завжди вирізнявся своєю чуйністю, добрим серцем і взаємодопомогою, здатністю об’єднуватися та гуртуватися заради порятунку інших – своїх братів і сестер. Знаю, що сьогодні кожен працює на своєму фронті, обравши свій напрямок допомоги іншим, проте хочу закликати тих, хто має таку можливість, долучитися до цієї важливої ініціативи Митрополичого фонду ПЦУ і допомогти тим нашим ближнім, які, на жаль, втратили все», – наголосив глава Православної церкви України.

Нагадаємо, у Львові звели вже два модульні містечка для українців, які змушені були втікати від війни в інших регіонах. Найближчим часом переселенці заселяться вже у третій такій локації. Всі модульні будиночки, які складають у Львові, подарував уряд Польщі.

Також у Львові збудують окремі дерев’яні будиночки для вагітних жінок-переселенців. Всі роботи профінансує Червоний хрест, на них виділили 26 млн грн.

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