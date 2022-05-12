За добу Україна відбила дев’ять атак окупантів

Упродовж поточної доби, 11 травня, українські військовослужбовці успішно відбили дев’ять атак ворога, повідомляє угрупування Об’єднаних сил

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни знищили 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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