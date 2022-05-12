На Львівщині судитимуть «ухилянтів» від мобілізації

На Львівщині судитимуть трьох чоловіків призовного віку, які намагалися виїхати до Польщі за підробленими документами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 23-річний мешканець Хмельницької області, 26-річний житель Тернополя та 47-річний мешканець Дніпра намагалися звільнитися від мобілізації та виїхати за кордон у період дії воєнного стану. Чоловіки пред’являли прикордонникам на переходах «Смільниця» та «Краківець» підроблені документи під час спроб перетину кордону України з Польщею.

Наразі правоохоронці завершили досудові розслідування у трьох кримінальних провадженнях. Затриманих судитимуть за підроблення документів (ч.1 ст.358 ККУ) та використання завідомо підроблених документів (4 ст.358 ККУ). Їм загрожує до двох років за ґратами.