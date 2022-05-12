На Львівщині спіймали ще одну палку прихильницю «руского міра». Деталі

На Львівщині затримали 42-річну українку, яка, повернувшись із рф, активно підтримувала російську агресію і закликала у соцмережах здавати позиції ЗСУ. Про це йдеться на сторінці обласного управління СБУ у Facebook.

Встановлено, що 42-річна українка нещодавно повернулася з рф й почала вести антиукраїнську діяльність, активно підтримувати агресію росії.

«На своїй сторінці у Facebook лиходійка поширювала дописи щодо успішного захоплення України російськими військами та зверталась до українців з проханням поширювати інформацію про позиції ЗСУ. Таким чином вона закликала допомагати російській армії «визволити» Україну від нацистів», – кажуть в СБУ.

Допоки триває слідство, спецслужби не розголошують, де саме мешкала прихильниця «руского міра». Втім відомо, що кілька тижнів тому вона приїхала на Львівщину.

Українці вже оголосили підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у середині квітня у Стрию та Львові СБУ викрила трьох росіян, які теж активно пропагували ідеї «руского міра». Їм заборонили в’їзд в Україну протягом наступних трьох років.

А на початку травня у Стрию затримали ще одного громадянина рф, який активно пропагував ідеї «руского міра». Його також збираються видворити за межі України.

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