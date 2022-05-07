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У Стрию затримали пропагандиста «руского міра»

Наталя Дуляба

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Спецслужби викрили і затримали у Стрию громадянина рф, який активно пропагував ідеї «руского міра». Про це йдеться на сторінці Управління СБУ у Львівській області у Facebook.

Встановлено, що 37-річний громадянин російської федерації підтримував російську агресію, возвеличував керівництво рф та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій.

Також тривалий час росіянин переховувався у помешканні, що розташоване неподалік стратегічного об’єкта критичної інфраструктури. Зараз правоохоронці здійснюють превентивні заходи для унеможливлення проведення диверсій біля цієї локації.

Правоохоронці готують документи, необхідні для видворення зловмисника з України.

Нагадаємо, у середині квітня у Стрию та Львові СБУ викрила трьох росіян, які теж активно пропагували ідеї «руского міра». Їм заборонили в’їзд в Україну протягом наступних трьох років.

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