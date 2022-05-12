На онлайн-концерті в бомбосховищі збиратимуть кошти для ЗСУ

У п’ятницю, 13 травня, житомирський гурт Zerno дасть онлайн-концерт з бомбосховища, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили в Українському мистецькому фронті.

Концерт у бомбосховищі розпочнеться о 20:00 год., його транслюватимуть у Facebook за цим посиланням. Під час концерту збиратимуть кошти для потреб Збройних Сил України.

Посилання для пожертв: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

https://send.monobank.ua/jar/F6hAjTrXv

PayPal: [email protected]

Зазначимо, що гурт Zerno створили у 2015 році у Житомирі. він грає у жанрах інді-рок, інді-поп, поп-рок. Склад: музика/тексти/акустична гітара/клавіші/вокал – Максим Козловець; бас-гітара – Віктор Невмержицький; віолончель – Дмитро Гончарук; електрогітара – Данило Бусилков; барабани – Кирило Болдирев.

Як відомо, Мистецький фронт України створили у березні 2022 року, щоб об’єднати українських музикантів для благодійних виступів на підтримку Збройних Сил України. Його засновниками є львівський музикант і організатор Сергій Федорчук, власниця київського агентства Top Media Communication Ольга Черткова.

Дотепер вже встигли провести 22 такі благодійні концерти. Зібрані кошти надходять на рахунок ГО «Міжнародна асоціація художників», а потім їх перераховують на потреби загону спеціальних операцій «Азов».

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