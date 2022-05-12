Яка ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Станом на вечір 12 травня ворог не припиняє ведення наступальних дій на Сході України. Втім, російські окупанти продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано активних дій ворога. Однак, продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил Білорусі.

На Сіверському напрямку противник зосереджений на українсько-російському кордоні в Брянській та Курській областях. Звідти окупанти обстрілюють прикордонні райони України.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджені на блокуванні українських військ. Протягом доби противник обстрілював позиції ЗСУ у районах Питомнику та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку росіяни зосереджені на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для подальшого наступу.

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів.

На Лиманському напрямку були спроби зупинитися на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Окрім того, окупанти безуспішно штурмували Новоселівку.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує безуспішні штурмові дії в районі Воєводівки.

На Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог теж намагається йти штурмом.

У Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні українських військових на території «Азовсталі». Також росіяни продовжують завдавати артилерійських та авіаційних ударів по місту.

У районах Покровська, Слов’янська та Павлограда ворог проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотника.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, продовжує утримувати зайняті позиції.

Також, за даними Генштабу, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони у західній частині Кримського півострова.