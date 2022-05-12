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Філармонія запрошує на символічний концерт «Моя Батьківщина»

Андрій Котенський

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Музика рідної України та країн, які стали для нас опорою і підтримкою.  Львівська філармонія запрошує на концерт «Моя Батьківщина». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

П’ятничний концерт Львівської національної філармонії буде особливим і символічним. Обираючи програму вечора організатори хотіли подякувати Чехії та Англії за їх солідарність з українським народом.

Програма концерту «Моя Батьківщина» об’єднає симфонічну музику композиторів із трьох європейських країн, серед яких музика нашої України та країн, які стали для нас неабиякою опорою та підтримкою – Чехії та Великої Британії!

Твори прозвучать у виконанні солістів – Тобіаса Рота (альт), Ігоря Муравйова (скрипка), Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою українського диригента, заслуженого артиста України Віктора Плоскіни.

Смілива і відважна «Шарка» із однойменної симфонічної поеми чеського композитора Бедржиха Сметани розпочне вечір. Концерт для альта з оркестром англійського композитора Вільяма Волтона у свій час вважали одним із найважливіших зразків жанру і найвагоміших зразків жанру, а молодого Волтона називали «музичним генієм». Чуттєва і прониклива «Українська поема» Євгена Станковича розкриє слухачам багатогранний світ емоційної глибини та душевної лірики композитора. Завершить музичний вечір Сюїта з музики до кінофільму «Тарас Шевченко» Бориса Лятошинського. М

узику композитор писав до кінострічки, яка побачила світ у 1951 році. Попри тотальну цензуру Лятошинський зумів багатогранно змалювати образ українського поета з допомогою народних пісень на слова поета, серед яких «Думи мої», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», а у фіналі використав мелодію відомої української колядки «Бог ся рождає».

Концерт відбудеться 13 травня. Початок о 18:00.

Також його можна буде переглянути онлайн.

 

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