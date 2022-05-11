Серед російського генералітету різко загострилось протистояння, – розвідка

Через невдачі на війні в Україні серед вищого військового керівництва рф різко загострились протистояння. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Неможливість виконати поставлені у «спеціальній військовій операції» завдання спричинили посилення прихованого протистояння всередині російського генералітету, зокрема у генштабі збройних сил рф.

«Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у генштабі існували ще задовго до початку війни. Але останні провали та спроби інших центрів сили у російському істеблішменті перекласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння», – кажуть у розвідці.

Наразі українська розвідка не бачить ознак, що кремль може завершити війну в Україні найближчим часом.

Незважаючи на труднощі з доукомплектовуванням підрозділів, в росії продовжують так звану «приховану мобілізацію». Проводиться активна агітаційна кампанія, а в зону бойових дій направляють випускників та курсантів військових училищ.

Сааме таким чином рф збирається поповнити склад десантних підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні. Зокрема, із запланованого на 25 червня випуску рязанського вищого повітряно-десантного командного училища ім. Маргелова більшість одразу мають відправити до районів оперативного призначення на території України.

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що російські військові вже починають усвідомлювати воєнну поразку рф в Україні та невідворотність покарань за скоєні злочини, тож намагаються приховати свою участь у війні.

Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні, а найбільше таких звернень зараз фіксують у частинах повітряно-космічних сил росії.

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