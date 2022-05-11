російські льотчики намагаються приховати свою участь у війні з Україною

Військовослужбовці російської армії, особливо повітряно-космічних сил, будь-яким способом намагаються приховати свою участь у війні проти України, аби потім уникнути відповідальності за скоєні злочини. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Так, військові армії країни-агресора починають усвідомлювати воєнну поразку рф. Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти намагаються вмити руки й вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні.

«Особливого масштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу», – кажуть у розвідці.

Відомо, що відповідальності за масові вбивства мирних українців та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, які б засвідчували, що на момент початку російсько-української війни вони вже не проходили службу в частині.

Воєнна розвідка України встановила особи частини воєнних злочинців – військовослужбовців 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродромі «Хурба» Хабаровського краю. Більшість із них залучали до ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі «Ліда» та «Барановичі», а також аеродромів у рф «Борісоглєбск» та «Маріновка».

Поіменний список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку доступний за цим посиланням.

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