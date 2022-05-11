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На війні загинув ще один військовий зі Львівщини

Наталя Дуляба

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9 травня у боях із російськими окупантами загинув уродженець Львівського району та учасник АТО Любомир Савчук. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Любомир Савчук родом зі села Старий Яричів, що неподалік Львова. Раніше працював у прокуратурі Львівської області, був учасником АТО, адже вже раз пройшов бойові дії на Донбасі. 9 травня він загинув, знову борючись із російськими окупантами.

«Любомир завжди був колегою, на якого можна покластись, добрим та справедливим. Щирою, позитивною та життєрадісною людиною. Світлі спогади про нього назавжди у наших серцях», – йдеться у повідомленні.

Без чоловіка і батька залишились дружина і маленька донечка.

Поховають Любомира Савчука у рідному Старому Яричеві 12 травня. Чин похорону – о 12:00 год.

Номер банківської картки для усіх, хто бажає фінансово допомогти родині загиблого військового: 5167 8032 0135 2486 (Савчук Олексій Любомирович, батько).

Вічна пам’ять Герою України!

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