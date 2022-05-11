ОСТАННІ НОВИНИ

На війні з росією загинув захисник з Яворівщини Петро Кобзяк

Андрій Котенський

|

Яворівський край втратив ще одного Героя у війні з росією. Внаслідок ворожих обстрілів загинув представник територіальної оборони Петро Кобзяк. Про це повідомила Яворівська міська рада у Facebook.

У нашого захисника залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

«Петро Кобзяк народився у Старому Ярі, в родині вірних патріотів, захисників української культури та ідентичності. Тому з початку повномасштабної війни не міг бути осторонь і пішов у батальйон територіальної оборони, щоб захищати Україну.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів, захисник загинув. У чоловіка залишилась дружина та двоє маленьких синів», – йдеться у повідомленні.

Вічна та світла пам’ять! Герої не вмирають!

Раніше повідомлялося, що на Сході загинула захисниця з Яворівщини Іванна Заращак.

Тіла обох сьогодні доставили на Яворівщину. Кортеж з тілами Героїв Іванни Заращак та Петра Кобзяка люди зустрічали навколішки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів