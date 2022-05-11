На війні з росією загинув захисник з Яворівщини Петро Кобзяк

Яворівський край втратив ще одного Героя у війні з росією. Внаслідок ворожих обстрілів загинув представник територіальної оборони Петро Кобзяк. Про це повідомила Яворівська міська рада у Facebook.
У нашого захисника залишилася дружина та двоє маленьких дітей.
«Петро Кобзяк народився у Старому Ярі, в родині вірних патріотів, захисників української культури та ідентичності. Тому з початку повномасштабної війни не міг бути осторонь і пішов у батальйон територіальної оборони, щоб захищати Україну.
На жаль, внаслідок ворожих обстрілів, захисник загинув. У чоловіка залишилась дружина та двоє маленьких синів», – йдеться у повідомленні.
Вічна та світла пам’ять! Герої не вмирають!
Раніше повідомлялося, що на Сході загинула захисниця з Яворівщини Іванна Заращак.
Тіла обох сьогодні доставили на Яворівщину. Кортеж з тілами Героїв Іванни Заращак та Петра Кобзяка люди зустрічали навколішки.
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Андрій Котенський