На Сході загинула захисниця з Яворівщини

На Сході України під ворожими обстрілами загинула військовослужбовиця з Яворівщини. Про це повідомили у пресслужбі Яворівської міської ради.

Російські окупанти вбили українську захисницю Іванну Заращак. Жінка родом з села Коти, що на Яворівщині.

«З початку повномасштабної війни проходила службу у батальйоні територіальної оборони України. Віддана, хоробра захисниця виборювала нашу свободу на Сході України, де внаслідок ворожих обстрілів загинула», – йдеться у повідомленні.

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