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На Львівщині оголосили штормове попередження

Андрій Котенський

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що завтра, 12 травня, по місту Львову вдень пройде гроза. Під час грози очікуються пориви та шквали південно-західного вітру 17 – 22 м/с, град. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мерія Львова закликає містян зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Водночас Sinoptik повідомляє, що перша половина дня на Львівщині буде сонячна. Очікується до 26 градусів тепла. Про негоду попереджають із 18.00, а шквальні пориви вітру можуть сягати до 24 м/с.

На п’ятницю, 13 травня, опадів не передбачається.

Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення нагадує правила поведінки під час грози. Отож, якщо ви:

  • вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, бо він притягує кульову блискавку. Вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови.
  • на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки. Також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди.
  • у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.
  • у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику.
  • уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

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