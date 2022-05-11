На Харківщині росіяни перейшли до оборони, ЗСУ звільнили ще одне село, – Генштаб

російські окупанти наступають у Донецькій та Луганській областях, натомість на Харківщині перейшли до оборони. Українські військові звільнили село Питомник Харківської області. Про це йдеться у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

Станом на 18:00 год. середи, 11 травня, російські окупаційні війська не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні. Найбільша активність зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, продовжує обладнувати оборонні позиції вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях тривають збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

Загроза ракетних й авіаційних ударів із території білорусі по об’єктах в Україні досі є.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Аби не допустити перегруповання наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи збройних сил рф продовжують свої демонстраційні дії. У прикордонних з Україною областях росіяни нарощують систему протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку загарбники наступальних дій не проводили, натомість перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу ЗСУ. В ході успішних дій підрозділів українського війська звільнили село Питомник Харківської області, що неподалік Руської Лозової, контроль над якою ЗСУ відновили 2 травня.

«На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області окупанти заглушують мережу стільникового зв’язку, щоб унеможливити передачу інформації про переміщення російських військ. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на підконтрольну Україні територію заборонений», – кажуть у Генштабі.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на тому, аби створити умови для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнювати свої запаси матеріально-технічних засобів.

На Донецькому напрямку основні зусилля росіяни зосередили на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та наступі в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

Вояки рф продовжують обстрілювати позиції українських військових, збільшили інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників.

На Бахмутському напрямку, готуючись до наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, успіху не мав.

В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках росіяни активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводять інженерне обладнання передових позицій.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника продовжують ізольовувати райони бойових дій та вести розвідку. Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

«Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої “спеціальної операції”», – додають у Генштабі.

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