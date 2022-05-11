До Львова прибув символ дітей біженців

До Львова привезли світовий символ дітей-біженців – велетенську ляльку Амаль, співавторкою якої є співпродюсерка «Зоряних війн». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні Амаль відвідала містечко переселенців у Стрийському парку та зустрілася із сім’ями вимушено переміщених біженців, що тимчасово проживають у модульних будиночках. Це перша появи дівчинки-ляльки після того, як вона здійснила 8000-кілометрову подорож у 2021 році.

3,5-метрова лялька Амаль символізує 10-річну дівчинку-мігрантку із Сирії, яка минулого року пройшла 8 тисяч кілометрів від кордону Сирії до Манчестера у Великобританії у пошуках своєї матері. За словами організаторів, вона є втіленням мільйонів дітей, які втратили дім і були розлучені зі своїми родинами. Її мрія – відшукати найріднішу людину, знову піти до школи та почати нове щасливе життя. Життя дитини, яке у неї вкрала війна. Так лялька стала символом усіх дітей-біженців у світі із гаслом «Не забувайте про нас».

Над створенням ляльки працювала ціла команда культових продюсерів та режисерів, зокрема Девід Лан (сценарист у Королівському дворі та художній керівник Young Vic), Трейсі Сіворд (фільми «Два папи», «Королева», «Зоряні війни») і Стівен Долдрі для The Walk Productions спільно з Handspring Puppet Company під керівництвом художнього керівника Аміра Нізара Зуабі.

«Машина війни безлика, це метал, що шліфує метал, а газети переповнені цифрами та статистикою. Але у жертв війни є імена, і діти часто стають найважчими її жертвами. Ось чому Амаль сьогодні перебуває в Україні. Вона велика дівчинка, тому може нагадати усім, що у світі є багато таких діток, як вона», — сказав художній керівник проєкту The Walk Амір Нізар Зуабі.

Амаль разом із командою творців привезла зі собою необхідну допомогу, зібрану у Великобританії для українських діток. Окрім того, творці проєкту планують відвідати одну із міських лікарень.

Міський голова Львова Андрій Садовий подарував 3,5-метровій ляльці Амаль прапор України. Із синьо-жовтим стягом дівчинка-лялька, яка символізує дітей-біженців, у супроводі дітей та дорослих пройшла вздовж алеї від оперного театру до пам’ятника Шевченку. Тут її привітала хорова капела «Дударик», виконавши вже легендарну пісню «Ой, у лузі червона калина».

До речі, щоб керувати Амаль потрібні три ляльководи: ходун, який водночас «оживляє» її обличчя, і по одній людині на кожну з рук. Команда ляльководів Walk охоплює художників з усього світу, зокрема серед біженців. Сама лялька виготовлена з литої тростини та вуглецевого волокна. Арабською ім’я Амаль.

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