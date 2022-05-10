Західна допомога Україні найближчим часом буде відчутною, ‒ Маляр

Західний світ об’єднався задля підтримки України у війні проти рф, і найближчим часом вона буде відчутною. Про це в телеефірі єдиних новин сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише Укрінформ.

«У цій війні західної цивілізації, яку ми представляємо, з середньовічним варварством, яке представляє росія, щоб усе-таки цивілізаційні цінності перемогли, західному світу важливо підключатися і допомагати. Їхня допомога грає вкрай важливу роль, тому що це ‒ ключове, що потрібно. Західний світ нарешті об’єднався в цій допомозі, і, повірте, найближчим часом це буде доволі відчутно», ‒ сказала Маляр.

За її словами, від початку вторгнення ставлення західних партнерів до російської агресії в Україні докорінно змінилося. На сьогодні Захід чітко розуміє, що Україна буде стояти до останнього з допомогою чи без неї.

Як повідомляв Львівський портал, володимир путін почав повномасштабну війну в Україні рано-вранці 24 лютого. Війська рф постійно обстрілюють українські міста і села, вбивають, катують мирних українців, займаються мародерством, а на тимчасово окупованих територіях запроваджують свою «владу», переслідують патріотів та тероризують населення.

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