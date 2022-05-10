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Вояки рф поранили 416 дітей в Україні

Наталя Дуляба

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 642 дитини: 226 загинули, 416 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Під час обстрілів росіян за минулу добу, на щастя, ніхто з українських дітей не загинув. Кількість жертв не змінилась – 226 малюків, проте побільшало поранених – до 416 осіб (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області отримала поранення 17-річна дівчина.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1657 закладів освіти, 132 із них зруйновані повністю.

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