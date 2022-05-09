російські окупанти вбили в Україні 226 дітей

Станом на ранок 9 травня понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційними даними 226 дітей загинуло та більше 415 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних авто, які 4 травня були обстріляні окупантами в Чугуївському районі Харківської області. 7 травня через обстріли ворожими військами с.Білогорівка та с.Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.