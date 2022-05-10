ОСТАННІ НОВИНИ

Українські журналісти отримали Пулітцерівську премію

Андрій Котенський

|

У 2022 році журі Пулітцерівської премії відзначили спеціальною нагородою усіх українських журналістів, котрі висвітлюють війну в Україні, яку розв’язала Росія, йдеться на сайті ради Пулітцера.

Пулітцерівський комітет присудив особливу відзнаку журналістам України за їхню мужність, витривалість та відданість правдивому висвітленню подій під час вторгнення росії в Україну.

«Рада Пулітцерівської премії рада нагородити журналістів України особливою вдячністю за мужність, стійкість і прагнення до правдивого висвітлення під час безжального вторгнення володимира путіна в їхню країну і його пропагандистської війни в росії. Попри бомбардування, викрадення, окупацію і навіть загибель у своїх лавах, вони наполегливо намагаються дати точну картину жахливої реальності, яка робить честь Україні та журналістам усього світу», – сказано на сайті Ради премії.

Довідка. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у США, заснована видавцем Джозефом Пулітцером, що вручається із 1917 року. Рада Пулітцера складається з 19 членів. Це провідні журналісти або керівники новин із ЗМІ США, а також з 5 науковців або представників мистецтва.

Як відомо, від 24 лютого 2022 року в Україні загинуло більше 20 журналістів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів