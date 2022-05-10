Українські журналісти отримали Пулітцерівську премію

У 2022 році журі Пулітцерівської премії відзначили спеціальною нагородою усіх українських журналістів, котрі висвітлюють війну в Україні, яку розв’язала Росія, йдеться на сайті ради Пулітцера.

Пулітцерівський комітет присудив особливу відзнаку журналістам України за їхню мужність, витривалість та відданість правдивому висвітленню подій під час вторгнення росії в Україну.

«Рада Пулітцерівської премії рада нагородити журналістів України особливою вдячністю за мужність, стійкість і прагнення до правдивого висвітлення під час безжального вторгнення володимира путіна в їхню країну і його пропагандистської війни в росії. Попри бомбардування, викрадення, окупацію і навіть загибель у своїх лавах, вони наполегливо намагаються дати точну картину жахливої реальності, яка робить честь Україні та журналістам усього світу», – сказано на сайті Ради премії.

Довідка. Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у США, заснована видавцем Джозефом Пулітцером, що вручається із 1917 року. Рада Пулітцера складається з 19 членів. Це провідні журналісти або керівники новин із ЗМІ США, а також з 5 науковців або представників мистецтва.

Як відомо, від 24 лютого 2022 року в Україні загинуло більше 20 журналістів.

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