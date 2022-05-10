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У путіна нема можливості вийти з війни, – Байден

Наталя Дуляба

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Президент рф володимир путін став заручником війни – у нього немає можливості вийти з війни з Україною. Про це заявив президент США Джо Байден, пише Українська правда з посиланням на Reuters.

Байден назвав путіна дуже обачливим і зазначив, що його непокоїть, що «зараз у нього (путіна) немає виходу (з цього становища)». Байден сказав, що намагається зрозуміти, що з цим робити.

Зазначається, що путін помилково припускав, що вторгнення в Україну призведе до розколу НАТО та ЄС, натомість США та багато європейських держав прийшли на допомогу Україні.

Як повідомляв Львівський портал, володимир путін почав повномасштабну війну в Україні рано-вранці 24 лютого. Війська рф постійно обстрілюють українські міста і села, вбивають, катують мирних українців, займаються мародерством, а на тимчасово окупованих територіях запроваджують свою «владу», переслідують патріотів та тероризують населення.

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