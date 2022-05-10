У Львові лікують 9-річну дівчинку з уламком снаряду у голові

Львівські медики лікують 9-річну Софійку, яка дивом вижила під час обстрілів касетними снарядами житлових кварталів Миколаєва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Історію цієї маленької пацієнтки лікарі називають справжнім дивом. 9-річна Софійка вижила після того, як російські війська 4 квітня обстріляли касетними снарядами житлові райони Миколаєва.

Вибухи застали Ніну та її доньку Софійку серед вулиці. Не роздумючи, жінка закрила собою дитину. Проте уламок снаряду потрапив дівчинці у голову і пройшов крізь увесь її мозок від лобної ділянки до потилиці.

Два дні дитина пролежала в комі у миколаївській лікарні. Весь час Ніна молила Бога лише про те, аби дочка вижила і не втратила спогадів про неї. І не могла стримати сліз, коли Софійка, прийшовши до тями, вигукнула: «Мамочка!».

Зараз дівчинка перебуває у надійних руках команди дитячих нейрохірургів Першого медоб’єднання Львова. Лікарі уже видалили уламок снаряду із мозку, закривши дефект титановою пластиною.

Надалі на дівчинку чекає тривала реабілітація. Софійка почала робити перші кроки, починає розмовляти, а також хоче продовжити навчатись на музичному інструменті, аби втілити свою найбільшу мрію – заспівати на сцені.

Найближчим часом львівські лікарі збираються реалізувати ще одну мрію дівчинки, яка понад усе хоче познайомитися із львівським тік-токером @maccoudi, бо є його палкою прихильницею. Медики роблять все можливе, щоб організувати цю зустріч.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.