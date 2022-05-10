росіяни можуть планувати диверсії на хімічних об’єктах, – Генштаб

російські війська можуть здійснити диверсії на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому ЗСУ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 10 травня у Facebook.

На 76 день війни в Україні російські військові проводять наступальні дії на сході, аби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.

Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу «Азовсталь». Артилерію ворог застосовує практично вздовж усієї лінії зіткнення.

«Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України», – наголошують у Генштабі.

На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку противник поповнював боєприпаси, пальне та матеріально-технічні засоби.

росіяни продовжують підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу «Азовсталь». Тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів ЗСУ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій, аби покращити тактичне положення.

На Сіверському напрямку війська рф продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Із реактивних систем залпового вогню обстріляли район прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

У Генштабі очікують, що росіяни будуть продовжувати демонстраційні дії вздовж ділянки державного кордону України, щоб сковувати дії підрозділів Збройних Сил України та не допустити їхнього перегрупування на інші напрямки.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусії прикривають українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, нанесення ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури України, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України успішно відбили 15 атак ворога, знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

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