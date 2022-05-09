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На сході України за день відбили 15 атак окупантів. Знищено 9 російських танків

Андрій Котенський

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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники упродовж 9 травня уже відбили 15 атак ворога, повідомляє Угрупування Об’єднаних сил.

Наші захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Окрім того підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

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