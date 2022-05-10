Провокатори і заборонена символіка: МВС розповіло про порушення на 8-9 травня

Правоохоронці упродовж 8 і 9 травня загалом зафіксували лише 3 випадки появи провокаторів із забороненою символікою, у тому числі з георгіївськими стрічками. Про це у ефірі українських телеканалів заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, передає Укрінформ.

За його словами, правоохоронці прогнозували можливі провокації 8-9 травня, тому невпинно продовжували не лише відпрацьовування небезпечних елементів у більшості областей Україні, але і забезпечення публічного порядку, щоб наші громадяни відчували себе безпечно.

«Не обійшлося і без порушень. Наприклад, у Запоріжжі на Алеї бойової слави 3 неповнолітніх хуліганів, серед іншого, облили червоною фарбою пам’ятну дошку, присвячену 127-му прикордонному полку. Правопорушників, безумовно, було затримано. І слід відзначити, що поліція за ці 2 дні зафіксувала лише 3 випадки появи провокаторів із забороненою комуністичною символікою, у тому числі – і з георгіївськими стрічками», – сказав він.

Єнін уточнив, що у цілому 8-9 травня в Україні минули спокійно. За його словами, це і результат превентивних дій правоохоронців, і свідомої позиції наших громадян, за що він усім подякував.

«Бо ми всі бачимо той цинізм перших осіб держави-агресора, коли на День перемоги кладуть 2 гвоздики біля стели Києва та Одеси у Москві, а потім випускають 7 крилатих ракет по Одесі», – поінформував Єнін.

За інформацією заступника міністра, раніше загарбники організували проведення низки акцій на тимчасово захоплених територіях України, під час яких учасники використовували заборонену символіку.

«Такі акції відбулися у низці тимчасово окупованих міст, а у Маріуолі за участі ватажка псевдореспубліки «днр». За всіма цими 7 фактами були внесені до ЄРДР за статтею 436-1 ККУ, саме за поширення комуністичної і нацистської символіки і пропаганду комуністичного та нацистського режиму», – заявив Єнін.

Говорячи про диверсантів, він сказав, що правоохоронці не чекали, коли вони з’являться, а діяли на випередження. Загалом, як нагадав Єнін, в Україні розгорнуто діяльність 123 протидиверсійних груп, і до них залучено близько 1 тисячі поліцейських.

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