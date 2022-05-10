На Сході ЗСУ знищили ще 260 окупантів

10 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська здійснили чотири атаки. Про це йдеться у Faceebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Впродовж доби українські захисники знищили:
- особового складу – до 260
- танків – 4
- бронетранспортерів – 2
- бойових машин піхоти – 2
- самохідних артилерійських установок– 4
- тяжких артилерійських тягачів– 7
- безпілотників – 2
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Ольга Денисяка