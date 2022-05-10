На Сході ЗСУ знищили ще 260 окупантів

10 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські війська здійснили чотири атаки. Про це йдеться у Faceebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Впродовж доби українські захисники знищили:

особового складу – до 260

танків – 4

бронетранспортерів – 2

бойових машин піхоти – 2

самохідних артилерійських установок– 4

тяжких артилерійських тягачів– 7

безпілотників – 2

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