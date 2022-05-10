На Богдана Хмельницького на «зебрі» збили двох пішоходів

Водій автомобіля «Деу Ланос» збив двох жінок, які пішохідним переходом переходили дорогу на вул. Богдана Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок вранці, 10 травня, на вул. Богдана Хмельницького. Орієнтовно о 09:00 год. 31-річний львів’янин, їдучи за кермом «Ланоса», збив двох жінок, які переходили проїзну частину в межах пішохідного переходу.

Потерпілими виявились мешканки Львова віком 19 і 68 років. Жінок із травмами забрали в лікарню. Їхні діагнози ще встановлюють.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Наразі триває слідство.

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