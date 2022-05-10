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ЄС схвалив 600 мільйонів євро наступного траншу Україні, – ЗМІ

Ольга Денисяка

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ЄС схвалив виділення 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні – це частина пакету екстреної допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро, прийнятого блоком на початку цього року. Як повідомляє Економічна правда, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела в керівництві ЄС.

За словами одного з посадовців, очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу, 11 травня, а кошти можуть бути перераховані найближчими днями.

Раніше повідомлялось, що наступний транш маркофінансової допомоги ЄС Україні у сумі 600 млн євро буде виплачено «дуже скоро» у травні.

Нагадаємо, Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії. В ЄС зазначили, що пришвидшили виділення економічної допомоги Україні через геополітичну напругу, яка згубно вплинула на економічну та фінансову стабільність України.

Перші 300 млн євро з пакета Єврокомісія виплатила 11 березня.   Україна 18 березня отримала наступні 300 млн євро з пакета екстреної макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

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