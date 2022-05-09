ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали львів’янина, який за 7000 дол. переправляв чоловіків за кордон

Ольга Денисяка

|

У Львові затримали чоловіка, який організував незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку. Свої послуги він оцінив у сім тисяч доларів з людини. Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Про це йдеться у Facebook Нацполіції України.

Як встановили поліцейські, «бізнесмен» забезпечував чоловіків призовного віку пакетом документів. Фальсифіковані папірці дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати за межі України. Вартість «квитка» становила 7000 доларів США.

7 травня у Львові поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучили 7000 доларів США та копії з даними чоловіка для подальшого виготовлення необхідних документів для безперешкодного виїзду.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.  Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне фігуранту може загрожувати до 9-ти років ув’язнення.

Як повідомляв Львівський портал, для українців оновили правила виїзду країни. Хто тепер зможе виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів