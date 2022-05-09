Затримали львів’янина, який за 7000 дол. переправляв чоловіків за кордон

У Львові затримали чоловіка, який організував незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку. Свої послуги він оцінив у сім тисяч доларів з людини. Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Про це йдеться у Facebook Нацполіції України.

Як встановили поліцейські, «бізнесмен» забезпечував чоловіків призовного віку пакетом документів. Фальсифіковані папірці дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати за межі України. Вартість «квитка» становила 7000 доларів США.

7 травня у Львові поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучили 7000 доларів США та копії з даними чоловіка для подальшого виготовлення необхідних документів для безперешкодного виїзду.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне фігуранту може загрожувати до 9-ти років ув’язнення.

Як повідомляв Львівський портал, для українців оновили правила виїзду країни. Хто тепер зможе виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи, читайте за цим посиланням.

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