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Важкоатлет із Львівщини став чемпіоном світу

Андрій Котенський

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На юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики, що проходить у Іракліоні (Греція), штангіст з Жидачева Богдан Гоза здобув увесь комплект золотих медалей, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Богдану не було рівних у ваговій категорії до 109 кг. У ривку він підняв штангу вагою 195 кг, що стало новим юніорським рекордом світу.

У поштовху Гоза виконав лише дві спроби, але 215 кг було достатньо для здобуття другої золотої медалі.

У підсумку двоєборства представник Львівщини отримав суттєву перевагу над суперниками, і з сумою 410 кг здобув третю золоту медаль та став новим чемпіоном світу.

Срібло у представника Іраку, а бронза у Колумбії.

Як відомо, Богдану Гозі всього 20 років. На минулорічному чемпіонаті світу, що проходив в Узбекистані, він зі сумою 402 кг був другим.

На фото стопкадри із трансляції International Weightlifting Federation.

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