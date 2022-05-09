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У Львові відновили реконструкцію вулиці Шевченка

Андрій Котенський

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На вулиці Тараса Шевченка у Львові відновили ІІІ етап реконструкції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», сьогодні підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» відновила роботи в межах ІІІ етапу реконструкції вул. Шевченка. Ремонт проводять на ділянці від вул. Залізничної до вул. Єрошенка та вул. Юнаківа.

«Через введення воєнного стану в Україні всі підрядники призупинили виконання будівельних робіт, реконструкцій, капремонтів, які мали тривати, розпочатися чи завершитися на різних вулицях Львова. У такий складний для всіх нас час, незважаючи на воєнний стан, ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» робить все можливе і неможливе для нашого міста, тож відновила роботи на вул. Шевченка. Найближчим часом тут проводитимуть: замощення трамвайних колій, закладання основи під велодоріжки, облаштування тротуарів та інший благоустрій території», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, 1 червня 2021 р. розпочався ІІІ етап реконструкції вул. Шевченка – на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної. Вартість робіт становить 186,6 млн грн. Проєктом передбачені: реконструкція інженерних мереж, влаштування проїзної частини, трамвайних колій, велосмуг, кишень для машин швидкої, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців, облаштування тротуарів і пішохідних зон (із забезпеченням комфортних умов для маломобільних груп населення), контактної мережі трамвая і вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору.

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