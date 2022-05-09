СБУ затримала чотирьох чоловіків, які знімали ракетні удари по Львову

Служба безпеки України затримала чотирьох чоловіків, які 3 травня знімали на відео і публікували в соцмережах ракетні удари по Львову. Про це йдеться у Facebook СБУ у Львівській області.

На опублікованому відео чоловіки зізнаються, що 3 травня, коли росія вкотре завдала ракетних ударів по Львову, знімали «прильоти» на відео і обіцяють такого більше не робити.

«Я став свідком ракетного удару по Львову 3 травня. Зняв відео на свій телефон і скинув в один з Телеграм-каналів. Після чого це відео розійшлося по всіх соцмережах. Я дуже розкаююсь в цьому і зобов’язуюсь більше такого не робити», – каже один із затриматих.

В СБУ вкотре нагадали про заборону фото/відео фіксації під час здійснення ракетних ударів та запевнили, що оперативно виявляють «відеоспеціалістів», які викладають кадри ракетних ударів в Інтернет.

«Постійні нагадування в соціальних мережах та медіа, щодо заборони проведення стрімів чи фото/відео зйомок в момент авіаобстрілів, не зникають з поля зору, проте є такі, хто вперто це ігнорує. Після таких відеокадрів «режисери» опиняються на фільтраційних пунктах правоохоронців, де мають змогу подумати над своїми вчинками», – зазначають в СБУ.

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Спецслужба наголосила, що такі зйомки надають ворогу можливість проаналізувати здійснені обстріли та провести аналіз ураження об’єктів. Відтак, ящо у вас опинились такі відеоматеріали, не поширюйте їх в соцмережах, а надсилайте правоохоронцям.

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