Окупанти намагаються знищити міст з Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові намагалися підірвати міст, який використовували для евакуації. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

У понеділок, 9 травня, ворог здійснив спробу підірвати міст у Маріуполі, щоб не дати можливість вийти українським військовим. Окрім того, окупанти не припиняють штурм території заводу «Азовсталь».

«Поки одні окупанти крокують з простирадлом проспектами Маріуполя, інші продовжують штурм АзовСталі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти відзначали 9 травня в Маріуполі на Донеччині. Окупанти розгорнули в місті 300-метрову георгіївську стрічку.

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