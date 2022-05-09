«Параду нема, зате є карнавал»: як окупанти святкують 9 травня в українських містах

На Херсонщині та в тимчасово окупованих Маріуполі та Мелітополі росіяни влаштували «парад» та відзначали 9 травня. Про це пише Суспільне.

Так, на Херсонщині в містах та селех окупанти організували мітинги, покладання квітів та концерти . В окупованому Херсоні військові Росії зібрали людей з радянською символікою та російськими прапорами у парку Слави.

На мітингу були присутні колаборанти Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов та Олексій Журавко. Раніше повідомлялось, що для «масовки» привезуть людей з Криму. Весь захід знімали для російських пропагандистських ЗМІ, щоб продемонструвати «підтримку» місцевими мешканцями окупантів.

У Новій Каховці юдей зібрали поблизу Вічного вогню у Парку Слави. В основному були задіяні привезені люди, бо за день до того, місцевих попередили, щоб вони залишатися вдома і поводилися тихо. «Захід» очолював Павло Філіпчук та інші представники «влади», яких призначили росіяни.

У Новотроїцькому відбувся мітинг. Взяти участь у ньому місцевих жителів запросила селищна рада. Захід проходив під українськими прапорами, але під наглядом озброєних російських військових.

Окрім того, окупанти відзначали 9 травня в Маріуполі на Донеччині. Окупанти розгорнули в місті 300-метрову георгіївську стрічку.

«Параду нема, зате є карнавал. 300 метрів смугастої ганчирки розтягнули на пр. Нахімов по дорозі на площу Воїнів визволітелів. Справжне свято, чого там. Особливо на фоні канонади з Азовсталі», – написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

У Мелітополі на Запоріжжі окупанти й колаборанти пройшли проспектом з червоними прапорами і прапором РФ. Ходу охороняли озброєні люди, під’їзди були перегороджені самоскидами.

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