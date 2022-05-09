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«На ваших руках – кров українців»: на російських каналах вийшли антивоєнні висловлювання

Ольга Денисяка

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Вранці 9 травня у телепрограмах російських супутникових телеканалів з’явилися антивоєнні висловлювання, також про кібератаку заявив російський відеохостинг Rutube. Про це з посиланням на Meduza повідомляє Економічна правда.

Зокрема, в описах телеканалів та програм на Smart TV з’явився напис: «На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх вбитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні».

«Напис бачили користувачі МТС ТВ, НТВ-плюс, Ростелекому, а також власники медіаплеєрів Winx. За однією з версій, зла піддався вбудований плеєр телевізорів Smart TV», – йдеться у повідомленні.

Видання додає з посиланням на користувачів, що аналогічний напис з’явився в описі програм сервісу «Яндеккс.Телепрограма». Згодом з російського сайту взагалі видалили телепрограму цих каналів.

Також вранці 9 травня хакери атакували відеосервіс Rutube, після чого сайт перестав відкриватися.

«Відеохостинг зазнав потужної кібератаки. Наразі зайти на платформу неможливо», – заявили в Rutube вранці 9 травня.

Згодом там повідомили про те, що інцидент локалізували,  ведуться роботи для відновення безпеки.

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