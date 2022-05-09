До Львова евакуювали оперного співака з п'ятьма кульовими пораненнями

До Першого медоб’єднання Львова медичним потягом доправили вісьмох постраждалих з областей, де тривають бойові дії. Серед них – оперний співак Сергій Іванчук, який отримав 5 кульових поранень, намагаючись евакуювати людей із Харківщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що більшість евакуйованих – у стані середньої важкості після мінно-вибухової травми, двоє – у важкому стані. Наймолодшому пацієнту – 26 років, найстаршому – 70. Усі вже отримують необхідне лікування у хірургічному, травматологічному та терапевтичному стаціонарах лікарні. Одного чоловіка, зокрема, доправили із інфарктом міокарда.

Серед поранених – оперний співак Сергій Іванчук, який потрапив під обстріл, намагаючись евакуювати людей із Харківщини. Від початку війни хлопець вивіз із Салтівки та Охтирки близько 50 людей. 10 березня, внаслідок обстрілу, він отримав 5 кульових поранень у печінку, обидві ноги, пальці руки та легені. На щастя, серед евакуйованих були медики, які надали фахову допомогу чоловіку. У Харкові в лікарні Сергій пролежав 16 днів.

У міськраді додали, що лише за останній місяць до Першого медоб’єднання Львова було евакуйовано понад дві тисячі пацієнтів із Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших українських міст.

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