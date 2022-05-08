Україна здобула рекордну кількість медалей на Дефлімпіаді

За шість змагальних днів XXIV літньої Дефлімпіади, що триває у бразильському місті Кашіас-ду-Сул, збірна України здобула вже 64 нагороди і продовжує лідирувати у медальному заліку. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Впровдож шостого дня змагань національна дефлімпійська команда України здобула 6 нагород – 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові.

Володарями золотих нагород стали Олексій Коломієць (плавання, брас, 200 м) та Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотнік, Ганна Андросович у мікст естафеті в спортивному орієнтуванні.

«Срібло» у плаванні здобули Владислав Гриценко (200 метрів, брас) та естафета 4х100 метрів комплексним плаванням (Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник, Дар’я Тарасенко).

Бронзові нагороди завоювали Олександр Костик та Віолета Ликова у кульовій стрільбі (пневматична гвинтівка, мікст) та Аніта Махник у комплексному плаванні на 400 метрів.

Загалом за шість днів змагань у скарбничці збірної України – 64 медалей, серед яких – 31 золота, 15 срібних та 18 бронзових нагород. У медальному заліку Дефлімпіади Україна продовжує йти одноосібним лідером.

Зауважимо, Дефлімпіада – це спортивні змагання найвищого рівня для людей з проблемами слуху. Цьогорічні змагання триватимуть з 1 по 15 травня у Бразилії.

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