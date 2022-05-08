Росія вже пошкодила чи знищила 116 церков в Україні

Ушкоджені або вщент зруйновані окупантами вже щонайменше 116 релігійних споруд у 13 областях України. Про це Львівському порталу повідомили у Держслужбі України з етнополітики та свободи совісті.

За даними відомства, злочинні атаки російських військ руйнують християнські храми та інші святині релігійних спільнот України.

«Із 24 лютого 2022 року зазнали руйнувань уже щонайменше 116 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у 13 областях України: Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумський, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Переважна більшість із них (91 зі 116) ‒ православні храми. Руйнувань зазнали також католицькі та протестантські церкви, мечеті, синагоги, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій», – йдеться у повідомленні.

Найбільше об’єктів, що зазнали руйнувань внаслідок вторгнення рф в Україну, на сьогодні виявлено в Донецькій, Київській і Харківській областях (щонайменше 20 у кожній з них). Відповідно, у цих трьох областях понад половина з усіх зафіксованих нині випадків ушкоджень сакральних споруд України.

Інтерактивна мапа та докладніша інформація – на сайті Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) за посиланням: DESS.

На фото наслідки атаки російських окупантів і пошкоджена Покровська церква у центрі міста Малин, що на Житомирщині.

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