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Росія розбомбила школу на Луганщині. Загинуло щонайменше 60 людей

Андрій Котенський

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Росія атакувала школу в Білогорівці. Внаслідок авіаудару по навчальному закладу загинуло щонайменше 60 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністації Луганщини Сергій Гайдай.

За словами Сергія Гайдая на місці бомбардування школи та в будинку культури, що розташований поруч, виникли пожежі на площі близько 300 м кв.

Вогонь гасили майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені перші тіла загиблих.

«Із-під завалів вдалося евакуювати 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства «російського миру»: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину», – повідомив Сергій Гайдай.

Як відомо, рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися (близько 90 осіб). Після влучання в місцевий дім культури, підвал школи був єдиним місцем порятунку…

Нагадаємо, що вчора вдень окупаційні війська рф з «градів» та «ураганів» обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

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